ЧВК Blackwater: история, скандалы и преобразование Елена ГалицкаяАмериканская частная военная компания Blackwater, основанная в 1997 году, привлекала внимание своей активной деятельностью в различных конфликтных зонах, однако ее история омрачена скандалами и изменениями, передают журналисты сайта ftimes.
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