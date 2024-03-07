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ЧВК Blackwater: история, скандалы и преобразование

ЧВК Blackwater: история, скандалы и преобразование

ЧВК Blackwater: история, скандалы и преобразование Елена ГалицкаяАмериканская частная военная компания Blackwater, основанная в 1997 году, привлекала внимание своей активной деятельностью в различных конфликтных зонах, однако ее история омрачена скандалами и изменениями, передают журналисты сайта ftimes.

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