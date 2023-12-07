Тульский дерматолог Горский оценил пять мифов о синтетической одежде

Синтетика – продукт, вокруг которого существует множество мифов. Еще наши бабушки советовали не покупать одежду из такой ткани, отдавая предпочтения изделиям из хлопка, мол "кожа в синтетике-то совсем не дышит!".
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