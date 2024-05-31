Как уничтожить транспортную инфраструктуру ВСУ

.и обеспечить победу в СВО «Только полное уничтожение украинской логистической и промышленной инфраструктуры… может обеспечить победу в СВО», – пишет телеграм-канал «Рыбарь», обращая внимание на то, что «даже при учёте массированных ударов по важным стратегическим предприятиям ВПК без уничтожения логистической инфраструктуры на Украине результат будет менее эффективным, так как всё необходимое вооружение и боеприпасы будут завозить из-за границы».