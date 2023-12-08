Создатели GTFO представили кооперативный экшен Den of Wolves На церемонии 2023 Game Awards ...

Создатели GTFO представили кооперативный экшен Den of WolvesНа церемонии 2023 Game Awards шведская компания 10 Chambers анонсировала свою следующую игру Den of Wolves, которая описывается как “техно-триллер с кооперативными ограблениями”.
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