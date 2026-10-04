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Газета.ру

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Семак: состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" будет выбран в последний момент

Семак: состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" будет выбран в последний момент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сроках определения состава на матч с «Краснодаром».

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