Новые данные миссии NASA InSight раскрыли тайны марсианской почвы и её теплового потока

Миссия NASA InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) совершила историческую посадку на Марсе 26 ноября 2018 года, став первой исследовательской станцией на поверхности для изучения недр Красной планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии