ФНС объяснила правила транспортного налога для электромобилей

В некоторых регионах России освобождение от транспортного налога для электромобилей зависит от мощности двигателя, стоимости авто или количества транспортных средств у владельца.
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