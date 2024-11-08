❗️С этого месяца в школах вместо звонков будет играть музыка. Проект охватит все общеобразовательные учреждения страны.
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❗️С этого месяца в школах вместо звонков будет играть музыка. Проект охватит все общеобразовательные учреждения страны.