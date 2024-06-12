В Омске открыли Ленинградский мост после капремонта. Все работы обошлись в 2 млрд рублей. Здесь мы рассказывали, как будет осуществляться движение транспорта на подъезде к нему.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске открыли Ленинградский мост после капремонта. Все работы обошлись в 2 млрд рублей. Здесь мы рассказывали, как будет осуществляться движение транспорта на подъезде к нему.