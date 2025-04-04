«Музейная Москва онлайн» расширила число экспонатов до 130 тысяч

Число экспонатов на портале «Музейная Москва онлайн» достигло более чем 130 тысяч. В число экспонатов входят картины, скульптуры, старинные книги, археологические артефакты разных эпох, личные вещи выдающихся личностей, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
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