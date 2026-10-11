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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде потушили крупный пожар в расселенном доме

В Нижнем Новгороде потушили крупный пожар в расселенном доме

В Нижнем Новгороде минувшей ночью произошел крупный пожар в расселенном трехэтажном доме на улице Фибролитовая.

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