В Самаре пенсионерам расскажут о правах и защите от мошенников

Во Дворце ветеранов в Самаре 15 октября в 11:00 пройдёт правовой лекторий для пожилых жителей, организованный совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области.
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