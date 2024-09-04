🇷🇺🇺🇦Российские войска, по всей линии фронта, продолжают работать по позициям укрофашистов из всех стволов различного калибра, не оставляя им не единого шанса🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🇺🇦Российские войска, по всей линии фронта, продолжают работать по позициям укрофашистов из всех стволов различного калибра, не оставляя им не единого шанса🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.
Свежие комментарии