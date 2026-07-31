❗️Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы, эти потери по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким.
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❗️Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы, эти потери по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким.
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