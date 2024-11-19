Отечественные БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Черный цилиндр слева — катушка оптоволоконного кабеля.
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Отечественные БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Черный цилиндр слева — катушка оптоволоконного кабеля.
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