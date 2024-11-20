Намерение президента России Владимира Путина посетить с визитом Индию является признаком того, что усилия США по изоляции Российской Федерации провалились, сообщает агентство Bloomberg 20 ноября в редакционном материале.
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