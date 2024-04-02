Советник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию для согласования «мега-сделки» с Израилем

В Саудовскую Аравию отправился советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. В который раз в Вашингтоне заявляют о том, что США «желают содействовать заключению крупной сделки (в прессе США её называют мега-сделкой) между Саудовской Аравией и Израилем».