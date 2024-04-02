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Советник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию для согласования «мега-сделки» с Израилем

Советник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию для согласования «мега-сделки» с Израилем

В Саудовскую Аравию отправился советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. В который раз в Вашингтоне заявляют о том, что США «желают содействовать заключению крупной сделки (в прессе США её называют мега-сделкой) между Саудовской Аравией и Израилем».

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