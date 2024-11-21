Михаил Романов взял под контроль ситуацию с аварийным зданием Меняевского рынка в Петербурге

Жители боятся обрушения Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов направил запросы в адрес прокурора Виктора Мельника и вице-губернатора Евгения Разумишкина с просьбой провести проверку по факту аварийного состояния здания Меняевского рынка на Невском проспекте, 146, сообщается в его телеграм-канале.