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Ещё один россиянин погиб в Израиле из-за обострения конфликта с палестинцами

Более сотни туристов подали заявления в посольство с просьбой об эвакуации. В посольстве РФ при Израиле сообщили о втором погибшем россиянине в результате атаки радикальной группировки ХАМАС в еврейском государстве.

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