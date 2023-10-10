Ещё один россиянин погиб в Израиле из-за обострения конфликта с палестинцами

Более сотни туристов подали заявления в посольство с просьбой об эвакуации. В посольстве РФ при Израиле сообщили о втором погибшем россиянине в результате атаки радикальной группировки ХАМАС в еврейском государстве.
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