Кива: в Грузии происходит попытка госпереворота по примеру Украины 2014 года с целью создания нового антироссийского фронта

В Грузии, где некоторое время назад разгорелись массовые протесты, происходит попытка государственного переворота по примеру Украины 2014-го с целью формирования антироссийского фронта.
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