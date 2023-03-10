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Кива: в Грузии происходит попытка госпереворота по примеру Украины 2014 года с целью создания нового антироссийского фронта

Кива: в Грузии происходит попытка госпереворота по примеру Украины 2014 года с целью создания нового антироссийского фронта

В Грузии, где некоторое время назад разгорелись массовые протесты, происходит попытка государственного переворота по примеру Украины 2014-го с целью формирования антироссийского фронта.

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