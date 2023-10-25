Андрей Разин о Лолите: “Отдавалась на детской площадке”

ВН

Виктор Не

Разин, ты уже вступил в ЛГБТ? Это тусовка для тебя. Там таких моромоев, не имеющих отношения к искусству, судя по всему любят и не по одному разу. Я был на концерте "ласкового мая" в начале 80-ых в Москве. Ушëл через десять минут. Не плевался, потому что кругом были люди. Более убогого зрелища видеть не приходилось. МРАК!!!