Продюсер Андрей Разин в своем заявлении раскритиковал образ жизни Лолиты Милявской. Он также поделился деталями о том, как сейчас живет ее бывший муж Александр Цекало в Майами.
Андрей Разин о Лолите: “Отдавалась на детской площадке”
Комментарии
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ОБ
Ольга Булдакова
Срочно к психиатру!!!
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4 д.
ВН
Виктор Не
Разин, ты уже вступил в ЛГБТ? Это тусовка для тебя. Там таких моромоев, не имеющих отношения к искусству, судя по всему любят и не по одному разу. Я был на концерте "ласкового мая" в начале 80-ых в Москве. Ушëл через десять минут. Не плевался, потому что кругом были люди. Более убогого зрелища видеть не приходилось. МРАК!!!
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4 д.
СК
Степан Капуста
Серпентарий...
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3 д.
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