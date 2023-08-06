Доллар может упасть: аналитик назвал возможную точку остановки обвала рубля

Достижение новых максимумов по курсу доллара и евро к рублю — это лишь вопрос времени. Российская валюта может продолжить терять позиции до сентябрьского заседания Банка России, заявил «Прайму» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Достижение новых максимумов по курсу доллара и евро к рублю — это лишь вопрос времени. Российская валюта может продолжить терять позиции до сентябрьского заседания Банка России, заявил «Прайму» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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