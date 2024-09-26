В их руках трамплин в будущее. Старшеклассники получили образовательные сертификаты

Более восьмидесяти тысяч рублей помогут оплатить обучение на очных и дистанционных интенсивных профильных сменах у сильнейших преподавателей страны, лучше подготовиться к ЕГЭ и сделать первый шаг к самостоятельной жизни.
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