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США отложили введение новых санкций против России на неопределённый срок

США отложили введение новых санкций против России на неопределённый срок

США временно отказались от введения новых санкций против России, заявил Дмитрий Полянский, зампостпред РФ при ООН.

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