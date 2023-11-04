Кубок Будущего. Россия U18 против Казахстана U20, Россия U20 сыграет с Беларусью U20

Лига Ставок Кубок Будущего Россия U18 – Казахстан U20 – 14:00 Россия U20 – Беларусь U20 – 18:00 Положение команд: Россия U20 – 2 (1), Беларусь U20 – 2 (1), Россия U18 – 0 (1), Казахстан U20 – 0 (1).
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