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ИА Регнум

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Путин открыл пленарное заседание ВЭФ

Путин открыл пленарное заседание ВЭФ

Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Восточного экономического форума.Владимир Путин / Источник: © Петр Ковалев/ТАССновость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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