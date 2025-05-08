В Гостиных дворах открылась выставка «Спасая Архангельск»

На экспозиции представлены уникальные экспонаты, среди которых аппарат Морзе, на который была принята первая в Архангельске телеграмма о начале войны, а также комплект боевой одежды пожарного 1930-х годов.
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