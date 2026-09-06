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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик об «МЮ»: «Чувствую, что можем конкурировать. У нас превосходные игроки, уже доказавшие, что могут давать результат»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик считает, что манкунианцам по силам добиться успеха в АПЛ. «Я точно чувствую, что мы можем конкурировать.

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