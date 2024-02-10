Кремль не видит желания и политической воли США к переговорам с РФ

Интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону не было призвано донести российскую точку зрения до властей США, потому что они и так прекрасно знают позицию и все основные посылы главы российского президента.
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