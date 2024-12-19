Жители Новоаннинского самого утра массово жалуются на сплошной гололед. По словам горожан, тротуары в центре города превратились в сеть ледовых дорожек.
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Жители Новоаннинского самого утра массово жалуются на сплошной гололед. По словам горожан, тротуары в центре города превратились в сеть ледовых дорожек.