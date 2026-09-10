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Топливный кризис оказался не самой большой проблемой в сельском хозяйстве

Топливный кризис оказался не самой большой проблемой в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство России в 2026 году переживает серьезные экономические потрясения, причем основные трудности были вызваны политическими и военными причинами.

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