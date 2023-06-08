Австралия запретит демонстрировать и продавать нацистскую символику

Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представит законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или вещей, очень похожих на нее, за нарушение будет предусматриваться наказание до года тюремного заключения.
Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представит законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или вещей, очень похожих на нее, за нарушение будет предусматриваться наказание до года тюремного заключения.
Свежие комментарии