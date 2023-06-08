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Австралия запретит демонстрировать и продавать нацистскую символику

Австралия запретит демонстрировать и продавать нацистскую символику

Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представит законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или вещей, очень похожих на нее, за нарушение будет предусматриваться наказание до года тюремного заключения.

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