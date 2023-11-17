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Азиатские клиенты американского СПГ вынужденно оплатят доставку газа в Европу

Азиатские клиенты американского СПГ вынужденно оплатят доставку газа в Европу

Разрыв между ценами на сжиженный природный газ в Азии и Европе увеличивается. Ужесточение ограничений на пострадавшем от засухи Панамском канале грозит сделать транспортировку более дорогостоящей для поставщиков СПГ, в основном из США.

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