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Какой комар: туристы из РФ чаще всего страдают от укусов насекомых и обезьян

Какой комар: туристы из РФ чаще всего страдают от укусов насекомых и обезьян

Чаще всего российские туристы обращаются за медпомощью после встречи с животными в Таиланде, на Шри-Ланке, в Индонезии и Турции — в поездках россияне страдают от укусов насекомых, обезьян и собак, рассказали «Известиям» в страховых компаниях.

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