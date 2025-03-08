Какой комар: туристы из РФ чаще всего страдают от укусов насекомых и обезьян

Чаще всего российские туристы обращаются за медпомощью после встречи с животными в Таиланде, на Шри-Ланке, в Индонезии и Турции — в поездках россияне страдают от укусов насекомых, обезьян и собак, рассказали «Известиям» в страховых компаниях.