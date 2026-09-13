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Срочно! Снова взрывы в Славянском районе Кубани: невзорвавшиеся боеприпасы беспилотников ВСУ

Срочно! Снова взрывы в Славянском районе Кубани: невзорвавшиеся боеприпасы беспилотников ВСУ

Как сообщили в ЕДДС муниципального образования, специалисты экстренных служб взрывают остатки украинских беспилотников: - Происходит ликвидация неразорвавшихся боеприпасов от вражеских беспилотников.

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