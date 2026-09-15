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Вам не понравится Батуми, если вы не готовы принять 5 его особенностей

Вам не понравится Батуми, если вы не готовы принять 5 его особенностей

Вам не понравится Батуми, если вы не готовы принять 5 его особенностей Батуми – жемчужина Аджарии, город, где история переплетается с современностью, а морской бриз несет ароматы цветущих магнолий и цитрусовых рощ.

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