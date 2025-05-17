Благоустройство Волгоградского проспекта: 409 тысяч "квадратов" озеленения

В Москве стартовало благоустройство Волгоградского проспекта и Марксистской улицы. Заммэра Петр Бирюков сообщил, что проект включает модернизацию освещения, ремонт тротуаров и асфальта, озеленение на 409 тыс.
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