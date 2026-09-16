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От судов за диван до особняка на Рублёвке: почему рождение дочери у Ковальчук напомнило о прошлых разводах Харламова

От судов за диван до особняка на Рублёвке: почему рождение дочери у Ковальчук напомнило о прошлых разводах Харламова

10 сентября 2026 года Гарик Харламов снова стал отцом: его супруга, актриса Катерина Ковальчук, родила дочь Алису.

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