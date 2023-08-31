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Выборы- 2023: жители Дона идут за теми, кто несет правду и стабильность

Исследователи Агентства политических и экономических коммуникаций отнесли Ростовскую область к числу электорально управляемых регионов России.

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