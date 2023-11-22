Ректор Московской консерватории Александр Соколов: «В «Атемьев-центре» царит андеграунд, из которого рождается авангард»

При поддержке Министерства культуры прошла творческая встреча слушателей Академии Михалкова с ректором столичной консерватории Александром Соколовым и его коллегами, представившими уникальное арт-пространство «Артемьев-центр».
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