⚡️ Российские военные «Геранями» поразили пять сухогрузов в портах Южный, Черноморск, Одесса и в Черном море Видео и источник: Минобороны России 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.
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