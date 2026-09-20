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Журнал «Профиль»

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В ЦИК объяснили, как помогут избирателям, которые не смогли проголосовать онлайн

В ЦИК объяснили, как помогут избирателям, которые не смогли проголосовать онлайн

Всем избирателям в Москве, которые не смогли завершить электронное голосование из-за технических проблем, предоставят возможность проголосовать.

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