Пограничный кризис: как попытка прорыва ВСУ едва не сорвала переговоры Путина и Трампа

«200 солдат, танки и дроны»: зачем Киев рискнул атаковать Белгородскую область накануне диалога лидеров За сутки до ключевых российско-американских переговоров на границе Белгородской области разыгрался эпизод, который в Минобороны РФ назвали «провокацией под заказ».