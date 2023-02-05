Театр абсурда

8 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Мое предложение - нефть давать,но ДОЗИРОВАНО,только сколько требуется для внутреннего потребления. Ведь остальное им ...В Болгарии нашли ...
  • Tamara Goncharuk
    Согласна с Вами.Спорные вопросы о...
  • Виктор Фоменко
    Я думаю, что ордена и медали отбирать всё-таки не надо. Их человек заслужил в своё время, и никаких материальных благ...Спорные вопросы о...

Национальный вопрос: программа «деколонизации» России в теории и на практике

Национальный вопрос: программа «деколонизации» России в теории и на практике

27 января в издании Euractiv была опубликована статья бывшего министра иностранных дел, а ныне представителя Польши в Европарламенте Фотыги под названием «Распад Российской Федерации менее опасен, чем сохранение её под властью преступников».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх