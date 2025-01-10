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Царьград

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Метапневмовирус: угроза для детей и пожилых отмечена учеными России и Китая

Метапневмовирус: угроза для детей и пожилых отмечена учеными России и Китая

Академик Виталий Зверев заявил о рисках метапневмовируса для детей и пожилых. Вирус не нов, но опасен для групп риска.

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