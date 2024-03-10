Sheraton Maldives Resort & Spa – самый «зеленый»

Знаменитый мальдивский курорт Sheraton Maldives Resort & Spa получил престижную сертификацию Green Globe за многочисленные достижения в защите окружающей среды и сохранение морского биоразнообразия Индийского океана.
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