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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Межведомственная акция ´Территория здоровья´.

Межведомственная акция ´Территория здоровья´.

04.03.2024 в ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ в рамках межведомственных акций ´Вместе´ и ´Школа - территория здоровья´, сотрудниками УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ и УЗ ´Бобруйская городская поликлиника 2´, с учащимися 1-4 классов был проведен интерактивный урок с элементами практического занятия ´Гигиена ма .

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