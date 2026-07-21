Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью, что не должно расслаблять

Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата.
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