Ферстаппен выиграл перенесенный Гран-при Бахрейна в Малайзии

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в воскресенье, 4 октября 2026 года, одержал победу в Гран-при Бахрейна, который из-за геополитической обстановки на Ближнем Востоке был перенесен на автодром "Сепанг" в Малайзии.