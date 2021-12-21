Отменят ли судебные решения, вынесенные сбежавшей судьей

автор - Кактус кактус Продолжение темы про сбежавшую из России судью Хахалеву. Статья про то, что в отношении "золотой" судьи Хахалевоы наконец-то возбудили уголовное дело, вызвало два основных вопроса: каким образом ей дали возможность покинуть страну (получается, что "крыша" у судьи имеется до сих пор и делает все, чтобы увести мошенницу от расследования уголовного наказания) что будет с судебными решениями, которые судья Хахалева вынесла за то время, пока она незаконоо, не имея на то права работала судьей.